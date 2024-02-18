شكرا لقرائتكم خبر عن روزاموند بايك وكلير فوي وفيبي دينيفور على السجادة الحمراء لحفل الـBAFTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين كلا من روزاموند بايك وكلير فوي وفيبي دينيفور على السجادة الحمراء لحفل الـBAFTA، فيما سبق وحضر بول جياماتي وليلي كولينز وساندرا هولر وأندرو سكوت وكيليان مورفي وروبرت داوني جونيور وكيت بلانشيت ومارجو روبي وايما ستون وايميلي بلانت والأمير ويليام أمير ويلز.

ويقدم كل من ديفيد بيكهام وكيت بلانشيت ودوا ليبا جوائز حفل البافتا بمركز ساوث بانك بلندن، من المقرر أن يقدم كل من الثلاثي جائزة BAFTA للأفلام، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد الفئات التى تنتمي إليها.

وينضم إليهم على خشبة المسرح طوال الليل زملائهم المقدمون أدجوا أندوه من " Bridgerton "، ونجمة بوليوود ديبيكا بادوكون، وأبطال فيلم Wonka أومبا لومبا هيو جرانت، وليلي كولينز من " Emily in Paris".

ومن بين الأسماء الأخرى التي تأكد تقديمها للجوائز، نجمتا The Crown إيما كورين وجيليان أندرسون، وممثل فيلم Black Mirror هيميش باتيل، وممثل فيلم Hijack إدريس إلبا.