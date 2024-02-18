شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تصل حفل "ليال مصرية سعودية" بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لحفل "ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه، بدار الأوبرا المصرية.

وحضر كل من: آسر ياسين، وإسعاد يونس، والمخرج هاني خليفة، وعارفة عبد الرسول، والهام شاهين، وخيرى بشارة، والموسيقار صلاح الشرنوبي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامية جاسمين طه، و النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والمنتج حمدى بدر، مصطفى قمر، المطرب والممثل أحمد فهمي، أيمن بهجت قمر، الموسيقار هاني شنودة، والمايسترو سليم سحاب، والمطربة مي فاروق، الملحن عمرو مصطفى.

كما حضر كل من: النجم كريم عبد العزيز، والمخرج بيتر ميمى، نادية الجندي، نيللى كريم، يسرا، مي عز الدين، دينا الشربيني، صلاح عبد الله، هشام ماجد، المنتج جمال العدل، الفنان خالد الصاوى، الإعلامي عمرو أديب، الإعلامي محمد الباز، وحسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجى، بيومى فؤاد، ليلى علوي، هيثم شاكر، ومصطفى كامل، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، والمخرج رامى إمام، ومحمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار.

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وتذاع الحفل على الهواء مباشرة من خلال قناتى DMC والحياة.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.

وتقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.