ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد مقطع فيديو يوثق كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان فن التغافل.

وظهرت سعيد وهي واقفة أمام الميكروفون مرتدية جينز وقميصاً أبيض كما بدت حين كانت تخضع لتصفيف الشعر وتطبيق الماكياج، ونشرت سعيد في وقت سابق صوراً أيضاً من كواليس الكليب.

إشارة إلى أن الفنانة المغربية شرحت معاني أغنيتها الجديدة قائلة :"وما أحوجنا للهدوء والعقل والحكمة في حياتنا وفي كل قراراتنا.. خصوصاً في ظل ضغوط الحياة المتلاحقة.. كلمات صاغعها صديقي هاني عبد الكريم في أول تعاون معه، من ألحان رفيق النجاحات عمرو مصطفى، والتوزيع الموسيقي للموهوب ماهر الملاخ، والرؤية الفنية لنضال هاني التي تعكس مدى موهبته وإخلاصه ومحبته.. فن التغافل.. ثاني أغنية من مجموعة 2024.. ".

أضافت ضاربة موعداً لاعمال غنائية جديدة قائلة :"والى لقائي معكم في باقي الإصدارات في عيد الفطر القادم إن شاء الله".



كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد توثق كواليس تصوير كليب أغنية "فن التغافل"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.