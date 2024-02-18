عابد فهد يختار مكسيم خليل وينتقد استعمال النجوم لهذه المنصة لجني المال-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أبدى الممثل السوري عابد فهد رأيه بأداء مواطنيه وزملائه الممثلين مكسيم خليل، وباسل خياط، وتيم حسن، وقصي خولي، مشيراً إلى أنهم جميعا بالمستوى الفني ذاته، كاشفًا أن الممثل مكسيم خليل الأقرب إلى قلبه من بين نجوم سوريا، وقال: "مكسيم حقيقي جداً وواضح وصريح، وكتاب مفتوح".



أما عن الممثلات السوريات فتمنى أن يتكرر التعاون مع الممثلة أمل عرفة في عمل درامي جديد بعد اجتماعهما في مسلسل "مدرسة الحب" قبل سنوات، ولفت إلى أن الممثلة كندة علوش، تستحق جماهيرية أكبر من التي نالتها، رغم تواجدها في مصر، واختار النجمة منى واصف الممثلة السورية الأولى.

وخلال استضافته في برنامج "هذا مكانك" أكد على أن لكل ممثلة لبنانية شاركت معه في أعمال فنية شخصيتها الخاصة وطريقته الخاصة في التمثيل.

وأعرب فهد عن استيائه من ظهور النجوم على تيك توك في "بثوث مباشرة" مشيراً إلى انزعاجه من هذه الظاهرة واعتبر أنها ليست مكاناً محترمًا لجني الأموال.