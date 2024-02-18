ميرنا وليد - بيروت - احيت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفلاً جماهيرياً ضخماً في تونس والذي كان محبوها ينتظرونه بفارغ الصبر بيحتفلوا مع فنانتهم المفضلة بعيد الحب.

وقد نوال باقة من اجمل أغنياتها القديمة والتي ما زالت تتردد على كل لسان والجديدة التي أحبها الجمهور مساء أمس وغنت أغنيتها الضاربة "بحكي عنك" وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأبهرت نوال المتابعين بإطلالتها بفستان من المخمل باللون الكحلي جاء بقصة مميزة عند الخصر وفتحة طويلة وبدت كالأميرات، ونشرت فيديو لها من كواليس الحفل الذي وصفته بأنه لا ينسى.

كما شارك العديد من متابعيها مقاطع فيديو وصور لها من الحفل معبرين عن محبتهم الكبيرة لها.

إشارة إلى أن الشركة المنتجة لألبوم "عينيك كدابين" احتفلت بمرور 20 سنة على إطلاقه والذي مثل نقله نوعية في الاغاني و الكليبات في ذلك الوقت و نقطة تحول في مسيرة النجمة الذهبية.

هذا وتستمر نوال بتحطيم أرقام المشاهدات من خلال نجاح أغنيتها "بحكي عنك" التي تخطت في أسبوعين الـ3.5 مليون مشاهدة على يوتيوب.



كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تضج جمالاً وجمهور حفلها بتونس غصتّ به القاعة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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