بحضور تركي آل الشيخ.. شاهد آمال ماهر تتألق في أولى حفلات الليالي السعودية المصرية

في لقطة مميزة، ظهرت الفنانة المصرية أمال ماهر على الريد كاربت بعد وصول المستشار تركي آل شيخ إلى أحد حفلات ليالي السعودية المصرية الرائعة. يُعقد هذا الحدث حاليًا على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بالتعاون بين هيئة الترفيه السعودية ووزارة الثقافة المصرية.

تعتبر هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها أمال ماهر وتركي آل شيخ في حفل منذ انتشار الشائعات في السنوات الأخيرة بشأن وجود خلافات بينهما وسفر أمال خارج مصر.

في الأيام الأخيرة، ظهرت أمال ماهر مع الإعلامي عمرو أديب في لقاء خاص بعد الشائعات التي انتشرت حول اختفائها، حيث وجهت رسائل إلى جمهورها لتطمئنهم على حالتها. وتحدثت أمال ماهر عن علاقتها بتركي آل شيخ قائلة: “كانت بيننا علاقة فنية جيدة جدًا، ولدي أغاني ناجحة كثيرة بالتعاون مع المستشار تركي آل شيخ، وأتمنى أن نتعاون مرة أخرى في المستقبل.” وأضافت أنها تشعر بالفخر للمشاركة في فعاليات موسم الرياض، مشيرة إلى سعادتها بالتطور الفني الذي يشهده المملكة، حيث يعتبر تطورًا للوطن العربي بأسره. وقالت: “أنا فخورة بوجود فعاليات عالمية على أرض عربية.”