تعرض الفنان الكويتي الكبير عبدالله الرويشد لجلطة دماغية مساء اليوم الأحد.
وأوضحت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أن الرويشد تعرض لبداية جلطة دماغية، وتم التعامل معها من قبل الأطباء. وأكدت السعيد أن الرويشد بخير الآن وحالته مطمئنة. وكتبت فجر السعيد عبر منصة إكس : “الحمدلله والمنة وصلتني أخبار تؤكد بأم الملك الفنان الكبير عبدالله الرويشد بخير الحمدلله.. كانت بداية جلطه وبفضل من الله ودعاء محبينه لحقوها الاطباء وهو الآن بحاله مطمئنه الله لايروعنا عليك يابوخالد .. ديربالك على نفسك انت بالنسبه لنا ثروة وطنية”.
تفاعل عدد كبير من الفنانين والملحنين مع خبر إصابة الرويشد، ودعوا له بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد تكشف تطورات حالة عبد الرويشد بعد إصابته بجلطة دماغية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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