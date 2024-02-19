ماجد المهندس ينهي فقرته الغنائية في حفل "ليالي سعودية مصرية" بـ "رسالة من تحت الماء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أنهى الفنان السعودي ماجد المهندس، فقرته الغنائية في حفل "ليالي سعودية مصرية"، المقام داخل دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد.

وأبهر ماجد المهندس، الفنانين الحاضرين للحفل، بغنائه "رسالة من تحت الماء"، للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وألحان الموسيقار محمد الموجي

وتألق النجم ماجد المهندس خلال فقرته الغنائية في أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية"، بالعديد من الأغاني منها، "تناديك"، بين إيديا"، "أكدب عليك"، للفنانة الراحلة وردة الجزائرية.

وتواجد عدد كبير من نجوم الفن على المستوى الفني لحضور أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية"، في دار الأوبرا المصرية.



ومن أبرز الحضور، الفنانة يسرا، وعمرو دياب، ونادية الجندي، والموسيقار هاني شنودة، ومي عز الدين، وآسر ياسين، الإعلامية إسعاديونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمدعبد العزيز.

ويقام حفل "ليالي سعودية مصرية"، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

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