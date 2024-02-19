"قلبنا عربيات وفجرنا عمارات".. عمرو يوسف يكشف كواليس تصوير "ولاد رزق 3" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف عمرو يوسف، عن كواليس تصوير فيلم "ولاد رزق 3"، بمشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية، وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، سيد رجب، وآسر ياسين، و بطل العالم في الملاكمة تايسون فيوري.

وقال "يوسف"، في لقائه على خشبة مسرح دار الأوبرا، المذاع على فضائية "دي إم سي"، والحياة"، اليوم الأحد، إن فريق العمل حصل على كافة التسهيلات الممكنة للتصوير في السعودية، مضيفًا: "صورنا في أماكن كان صعب التصوير فيها وصورنا في الشوارع وأماكن حقيقية، وقلبنا عربيات وفجرنا عمارات".

وأضاف: "عشان كده كان لازم الدنيا تبقى في ضهرنا وتدعمنا وتسهل علينا عملية التصوير، الأعمال اللي صورناها كانت صعبة، ولكن التسهيلات كانت مهمة وساعدتنا، وأتمنى أن يخرج الفيلم بشكل يعجب الناس كلها وسعداء بالدعم وجودة التصوير".

وأتم: "أعمال التصوير في الرياض كانت مهمة وكنت حاسس أني وسط أهلي وناسي، وكان الناس عارفة أننا بنصور ولاد رزق 3"، حقيقي استقبال الناس كان أكتر من رائع وأحب أرجع أصور تاني في السعودية".

وأكمل: متبقي 4 أسابيع من التصوير في القاهرة، ومن المقرر عرض ولاد رزق في عيد الأضحى".

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