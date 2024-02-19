"تجمعوا كمستمعين لأول مرة".. ٢٠ صورة لنجوم الغناء في أولى الليالي السعودية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- نادر نبيل

حرص عدد من نجوم الغناء في مصر على حضور أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية"، والذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

ومن أبرز نجوم الغناء الذين حرصوا على الحضور: عمرو دياب، مصطفى قمر، رامي جمال، خالد عجاج، آمال ماهر، مدحت صالح، محمد الحلو، نادر حمدي، محمد فؤاد، مصطفى كامل، سيمون، هيثم شاكر، حميد الشاعري، مي فاروق

كما حضر الحفل: الموسيقار صلاح الشرنوبي، الموسيقار هاني شنودة، المايسترو سليم سحاب

ويقام حفل "ليالي سعودية مصرية"، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.