عمر خيرت يتألق في موسيقى "ليلة القبض على فاطمة" في حفل "ليالي سعودية مصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شهد حفل "ليالي سعودية مصرية"، المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، عدة مفاجأت مميزة للحاضرين والمشاهدين، منها مشاركة الموسيقار الكبير عمر خيرت.

ووسط تصفيق حضور الحفل بدأ الموسيقار الكبير بتقديم باقة من أشهر موسيقاه منها: "ضمير أبلة حكمت، قضية عم أحمد، زي ماهي حبها".

وتألق الموسيقار العالمي عمر خيرت يتألق في موسيقى "ليلة القبض على فاطمة".

ويقام حفل "ليالي سعودية مصرية"، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبحضور كوكبة كبيرة من السياسين والمشاهير، ويحيي الحفل النجم محمد منير، والنجمة شيرين عبدالوهاب، والنجم ماجد المهندس.

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