عمرو يوسف عن حفل "ليالي سعودية مصرية": أتمنى إقامة حفلات أكثر الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

رحب الفنان عمرو يوسف، بوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، والحاضرين في حفل "ليالي سعودية مصرية"، والمقام في دار الأوبرا.

وأعرب "يوسف"، في لقائه على خشبة مسرح دار الأوبرا، المذاع على فضائية "دي ام سي"، والحياة"، اليوم الأحد،ـ عن سعادته بحضور حفل "ليالي سعودية مصرية"، مضيفًا: "الليالي لسة جميلة ولسة في بدايتها.. استمتعنا بالفنان الكبير ماجد المهندس وأتمنى تتكرر الحفلات تاني وتالت ورابع".

وأكد أن العلاقة بين مصر والسعودية قوية واعتدنا عليها والجميع سعيد بها، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الدولتين متطورة وسوف تستمر لسنوات عديدة.

وتواجد عدد كبير من نجوم الفن على المستوى الفني لحضور أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية"، في دار الأوبرا المصرية، المقام برعاية سعودية مصرية.



ومن أبرز الحضور، الفنانة يسرا، وعمرو دياب، ونادية الجندي، والموسيقار هاني شنودة، ومي عز الدين، وآسر ياسين، الإعلامية إسعاديونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمدعبد العزيز.

ويقام حفل "ليالي سعودية مصرية"، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

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