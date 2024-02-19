شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: العلاقة بين مصر والسعودية هتفضل مستمرة والدعم هيقوى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان عمرو يوسف خلال حفل "ليال مصرية سعودية" المقام بدار الأوبرا المصرية قائلاً: بتشرف إنى موجود وسطيكم، وصندوق بيج تايم دعم فيلم ولاد رزق 3 والتصوير في السعودية كان متوفر فيه كل التسهيلات الممكنة، لأننا صورنا في أماكن حقيقية في الشوارع وعشان ده يحصل كان محتاج الدنيا كلها تبقى في ضهرنا، لأننا قلبنا عربيات وفجرنا عمارات وكان صعب أوى التصوير".

وقال عمرو يوسف: "التسهيلات ساعدتنا كتير وإن شاء الله الفيلم يعجب الناس كلها، ولسه هنكمل باقى التصوير في مصر وإن شاء الله الفيلم يتعرض في العيد الكبير".

وعن فيلم "شقو" قال عمرو يوسف: "اتشرفت بالعمل مع النجمة الكبيرة يسرا، في فيلم شقو وهي طالعة شريرة بالفيلم وتعبتنا كلنا بس كان شرف ليا امثل قدام يسرا".

وعن دعم الأفلام قال عمرو يوسف: "لازم يحصل دعم لأن ده بيكبر الأفلام ويقويها، ولازم الإنتاج يكبر وشكل التصوير يكبر ومن خلال الدعم اللى بيقدمه صندوق بيج تايم لأن في الآخر اللى بنقدمه هو لإسعاد الجمهور اللى بيتفرج علينا".

وعن التصوير بالرياض: "الكواليس في الرياض ممتعة جدا، وكنت حاسس إنى وسط أهلي وناسي، ومعروف إننا كنا بنصور ولاد رزق، وكان الناس هناك لما يشوفونا يندهوا علينا بولاد رزق، وفعلا الاستقبال كان رائع وأحب أرجع أتصور هناك تانى إن شاء الله".

واختتم حديثه: "العلاقة بين مصر هتستمر لسنين قدام وسعيد بتطور العلاقات وإن شاء الله تكون أحسن وأحسن، وأنا عندى فيلم اسمه المنجم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وهيكون مدعوم من خلال صندوق بيج تايم أيضاً".