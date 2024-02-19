شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: العلاقة بين مصر والسعودية هتفضل مستمرة والدعم هيقوى السينما والان مع تفاصيل الخبر
وقال عمرو يوسف: "التسهيلات ساعدتنا كتير وإن شاء الله الفيلم يعجب الناس كلها، ولسه هنكمل باقى التصوير في مصر وإن شاء الله الفيلم يتعرض في العيد الكبير".
وعن فيلم "شقو" قال عمرو يوسف: "اتشرفت بالعمل مع النجمة الكبيرة يسرا، في فيلم شقو وهي طالعة شريرة بالفيلم وتعبتنا كلنا بس كان شرف ليا امثل قدام يسرا".
وعن دعم الأفلام قال عمرو يوسف: "لازم يحصل دعم لأن ده بيكبر الأفلام ويقويها، ولازم الإنتاج يكبر وشكل التصوير يكبر ومن خلال الدعم اللى بيقدمه صندوق بيج تايم لأن في الآخر اللى بنقدمه هو لإسعاد الجمهور اللى بيتفرج علينا".
وعن التصوير بالرياض: "الكواليس في الرياض ممتعة جدا، وكنت حاسس إنى وسط أهلي وناسي، ومعروف إننا كنا بنصور ولاد رزق، وكان الناس هناك لما يشوفونا يندهوا علينا بولاد رزق، وفعلا الاستقبال كان رائع وأحب أرجع أتصور هناك تانى إن شاء الله".
واختتم حديثه: "العلاقة بين مصر هتستمر لسنين قدام وسعيد بتطور العلاقات وإن شاء الله تكون أحسن وأحسن، وأنا عندى فيلم اسمه المنجم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وهيكون مدعوم من خلال صندوق بيج تايم أيضاً".
وحضر كل من: الهضبة عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد أنور، وحسن الشافعى، وأكرم حسني، أشرف عبد الباقى، الإعلامي شريف عامر، المايسترو نادر عباسي، شيكو، محمد عبد الرحمن توتا، محمد الحلو، خالد عجاج، الإعلامية منى الشاذلى، محمد علاء، حسام الحسينى، أحمد فهمي، سيد رجب، السيناريست مدحت العدل، رامى جمال، آمال ماهر، منة شلبي، محمد ثروت ونجله، والفنانة هبة مجدي وزوجها الفنان محمد محسن، محمد نور، عمرو منسى، وكريم محمود عبد العزيز.
كما حضر كل من: آسر ياسين، وإسعاد يونس، والمخرج هاني خليفة، وعارفة عبد الرسول، وإلهام شاهين، وخيرى بشارة، والموسيقار صلاح الشرنوبي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامية جاسمين طه، والنائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والمنتج حمدى بدر، مصطفى قمر، المطرب والممثل أحمد فهمي، أيمن بهجت قمر، الموسيقار هاني شنودة، والمايسترو سليم سحاب، والمطربة مي فاروق، الملحن عمرو مصطفى.وحضر أيضا كل من: النجم كريم عبد العزيز، والمخرج بيتر ميمى، نادية الجندي، نيللى كريم، يسرا، مي عز الدين، دينا الشربيني، صلاح عبد الله، هشام ماجد، المنتج جمال العدل، الفنان خالد الصاوى، الإعلامي عمرو أديب، الإعلامي محمد الباز، وحسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجى، بيومى فؤاد، ليلى علوي، هيثم شاكر، ومصطفى كامل، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، والمخرج رامى إمام، ومحمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار.
الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وتذاع الحفل على الهواء مباشرة من خلال قناتى DMC والحياة.
وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.وتقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.
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