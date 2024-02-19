شكرا لقرائتكم خبر عن ‏Watch it تروج لبوسترات أبطال مسلسل "مليحة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it لبوسترات مسلسل مليحة، من بطولة دياب وميرفت أمين، والذى سيعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة +ds.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة "مليحة" الأسرة الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.

المسلسل مكون من 15 حلقة، يقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.