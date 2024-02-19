عابد فهد: هذه هي نجمة سوريا الأولى بلا منازع!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 فبراير 2024 12:52 صباحاً - حل الفنان السوري عابد فهد ضيف الإعلامي هشام الهويش في برنامجه “هذا مكانك”، وخلال الحلقة كشف فهد عن العديد من الأسرار وعن مواقفه تجاه زملائه في المجال .

أراء عابد فهد في زملائه

حيث أكد عابد فهد أن “الممثلة الأولى في سوريا هي منى واصف بلا منازع” حسب تعبيره، كاشفًا أن لكل من ستيفاني صليبا ونادين الراسي وسيرين عبد النور وماغي بو غصن، سيكيولوجيتها وموقفها وقدراتها التمثيلية، وتأثيرها عليه.

منى واصف نجمة سوريا الأولى بحسب اختيار الفنان عابد فهد

ماذا عن كندة علوش؟

وأضاف أن كندة علوش، تستحق جماهيرية أكبر من التي نالتها، رغم تواجدها في مصر، كما تمنى تجديد التعاون مع الممثلة أمل عرفة في عمل درامي جديد بعد اجتماعهما في مسلسل “مدرسة الحب” قبل سنوات.

كما أثنى على اختيارات الممثلة كاريس بشار الفنية، ووصف أداءها في مسلسل “النار بالنار” بـ”الروعة”، وأشار إلى أنه يرى كاريس بشار على قدم المساواة مع نجمات مثل سلافة معمار وكندة علوش وسلاف فواخرجي وأمل عرفة.

فيما يخص زملاؤه في المجال الفني، أكد فهد أن مكسيم خليل يحتل مكانة خاصة في قلبه، وصفه بأنه “حقيقي جدًا وواضح وصريح”، بينما أبدى إعجابه بقدرات قصي خولي وباسل خياط، مؤكدًا أنهما من المقربين جدًا منه.

رأي عابد فهد في أدوار الشر

وعن رأيه في أدوار الشر قال عابد فهد إنه يفضل أداء الشخصيات الشريرة، في الأعمال التي يشارك بها، معتبرًا أن تلك الشخصيات “أكثر متعة”.

وضرب مثلًا للشخصيات الشريرة التي أحبها الجمهور، حسب قوله، بشخصية رؤوف في مسلسل “الولادة من الخاصرة”، وجمال باشا السفاح في مسلسل “سفر برلك”.

موضحًا “ملعب الشر مساحته بالنسبة للممثل أوسع بكثير من الشخصيات الطيبة والمتوازنة اجتماعيًا، وصاحبة السلوك الواضح، لأن الشرير مستفز ويبحث دائمًا عن الإثارة والتحريض، وهو المحرك الأساسي للجريمة”.

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