جيسي عبدو تحتفل بعيد ميلادها .. وهذا هو عمرها الحقيقي!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 فبراير 2024 12:52 صباحاً - تحتفل اليوم الممثلة اللبنانية جيسي عبدو بعيد ميلادها، وبهذه المناسبة شاركت فيديو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” من جلسة أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

حيث ظهرت “جيسي” مرتدية كروب توب مزوجة بكمين من الريش باللون الفضي ونسقتها نع بنطلون من الجلد باللون الاحمر الداكن.

جيسي عبدو تكشف عن عمرها الحقيقي

وبدت جيسي في غاية الجمال وعلق على الفيديو كاشفة عن عمرها الحقيقي: “الارتقاء للعام الـ 35 .. أشعر بالامتنان والشكر”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور منذ الدقائق القليلة الاولى التي نشرته فيه ووجهوا لها المعايدات والرسائل اللطيفة بهذه المناسبة السعيدة.

من هي جيسي عبدو؟

“جيسي” هي من مواليد 17 فبراير/ شباط من عام 1988 في العاصمة اللبنانية بيروت، وفي سنواتها الأولى عشقت التمثيل والغناء، بما أثر على توجهاتها.

فخلال سنوات تعليمها داخل المدرسة، وحتى في المحيطين الأسري والاجتماعي، عمدت إلى الغناء وسط المقربين منها.

لكن في إحدى سنوات دراستها تعرضت “جيسي” للرسوب، حتى قرر والدها أن تعمل في بيع الحلوى بالتجوال في الشوارع، وهذا كنوع من أنواع العقاب.

بمرور السنوات، كبر حلم الشهرة في نفس “جيسي”، إلى أن تحقق مرادها في عام 2006، حينما تعاونت مع المنتج إيلي معلوف، وشاركت في تقديم “اسكتشات” من خلال برنامج كوميدي حمل اسم “بس مات وطن” على شاشة “LBC” اللبنانية.

اقتحام “جيسي” عالم التمثيل

بعدها بـ4 أعوام، اقتحمت “جيسي” عالم التمثيل، بمشاركتها في مسلسل “إلى يارا”، ومن ثم، تعددت أعمالها التي تنوعت ما بين الدراما والسينما.

من أبرز الأعمال الدرامية التي قدمتها: “جيران ج2″، و”جوليا”، وجزئي “الجار للجار”، و”هروب”، و”ظل”، و”عرابة بيروت”، و”جريمة شغف”، و”بنت الشهبندر”، و”سبعة”، و”كاراميل”، و”فخامة الشك”، و”صانع الأحلام”، وغيرها الكثير.

وعلى الصعيد السينمائي، شاركت “جيسي” في أفلام: “حلوة كتير وكذابة”، و”بي بي”، و”حبة كراميل”، و”كذبة بيضا”، و”ولا غلطة”.

كما أن لـ”جيسي” بصمة في الأعمال الفنية المصرية، فشاركت في مسلسلي “سُك على إخواتك”، و”اتهام”.

زواج جيسي عبدو

وكانت جيسي عبدو قد أكدت زواجها من المنتج مفيد الرفاعي صاحب شركة “MR7” للإنتاج ، وكشفت بعض تفاصيل علاقتهما.

حيث حلت جيسي عبدو ضيفة على برنامج “كلام نواعم” على شاشة الـ”mbc”، وإن زواجهما لم يتم حديثاً بل قبل فترة طويلة، مشيرة إلى أنها تفضل ألا تتحدث عن حياتها الخاصة أمام الإعلام.

وأوضحت جيسي أن الخبر ليس سرّاً وأن المقرّبين منها في الوسط الفني يعرفون ارتباطها بالمنتج.

وأشارت إلى أنها كانت قد نشرت سابقاً، صورة جمعتها مع الرفاعي عبر صفحتها الخاصة، وذلك في عيد ميلاده، وأحدثت تلك الصورة ضجة، وأثارت الكثير من الشائعات، لافتة إلى أنها من يومها قررت ألا تنشر صوراً جديدة لهما.

ذكر أن جيسي كانت قد نشرت صورة تجمعها بالرفاعي بمناسبة عيد ميلاده، وأرفقتها لتعليق قالت فيه: “كل سنة وإنت بألف خير وصحة ونجاح وراحة بال كل سنة وإنت الحب والسند. الله يحميك ويباركك ويخليلنا ياك ويخليلك كل محبينك يا أبو جاد”.

وأثارت هذه الصورة جدلاً واسعاً في الوسط الني، خاصة أن الثنائي يظهران معاً في المناسبات.

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