قصور الثقافة تفتتح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون بحضور محافظ أسوان

ياسر رشاد - القاهرة - بحضور اللواء اشرف عطية وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية وأعضاء مجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام بالمجلس وقيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة أسوان وممثلي السفارات والإعلام والصحافة تم افتتاح الدورة الحادية عشر لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون وتعامد الشمس.

وقد احيا الحفل النجم سامح يسري مع الفرق الماهدة في جو مبهر وتفاعل جماهيري كبير من الحضور الذين تنوعت جنسياتهم بمسرح فوزي فوزي بأسوان.

من ناحيته، القى الفنان تامر عبد المنعم رئيس المهرجان، كلمة بالفرنسية والإنجليزية والعربية وجاء نصها كالآتي :

الفنان تامر عبدالمنعم

تحية من مصر مهد الحضارة؛ وبشكل خاص من بوابتها الجنوبية الساحرة مدينة أسوان.

يعد حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجاننا الليلة ذا مذاق فريد ؛ حيث يضم فرقا عالمية، تشارك من بينها تسع فرق مصرية، تمثل كل واحدة منها محافظة مصرية مختلفة.

وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل وبوضوح على تنوع فنون وثقافات هذا الوطن الحبيب.

نحن على أعتاب تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في مدينة أبو سمبل. وهو ما يضيف المزيد من المجد لفعاليات هذا المهرجان. تلك الظاهرة التي سنشهدها خلال أيام قليلة مع اقتراب نهاية فعاليات المهرجان. 22 أكتوبر و22 فبراير هما اليومين اللذين تحدث فيهما هذه الظاهرة سنويا.

روايتان متداولتان لتفسير هذا المشهد الرائع: الأولى تحكي أن المعبد قد تم بناؤه بشكل فلكي على يد المصريين القدماء لإحياء ذكرى بداية موسمي الزراعة والحصاد. أما الرواية الثانية، فتحكي أن هذين اليومين يتوافقان مع تاريخ ميلاد الملك رمسيس الثاني وتاريخ صعوده إلى العرش.

وأيًا كان سر هذا التعامد ، فلا يسعنا جميعا إلا أن ننحني احتراما للمصري القديم تقديرًا من جانبنا لإسهاماته الثورية، التي لا تزال تذهلنا حتى اليوم.

كل الشكر لشركاء وزارة الثقافة والممثلة في هذا المهرجان من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة . ونخص هنا بالشكر كل من: وزارة السياحة والآثار، محافظة أسوان وهيئة تنشيط السياحة؛ متمنين لحضراتكم مهرجانا ممتعًا وسعيدا ..

..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جدير بالذكر