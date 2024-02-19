محمد منير على مسرح ليالي سعودية مصرية في الأوبرا رغم الإصابة المفاجئة

ياسر رشاد - القاهرة - أصر الكينج محمد منير على اتمام مشاركته في “ليالي سعودية مصرية” رغم إصابته بكسر في ذراعه الأيسر.

غنى محمد منير “علموني عينيكي، أنا بعشق البحر”، وتوجه بشكرٍ خاص لجميع القائمين على الحفل على رأسهم وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني ورئيس الأوبرا المصرية د. خالد داغر ورئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

تضمن الأمسية الأولى من “ليالي سعودية مصرية” مشاركة مميزة من الفنان ماجد المهندس ومفاجأة الحفل الموسيقي الكبير عمر خيرت والفنانة ريهام عبد الحكيم.

نجوم الفن في ليالي سعودية مصرية

شهد الحفل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنانة القديرة يسرا، عمرو دياب، نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، محمد فؤاد، المنتج محسن جابر، مصطفى قمر، اسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبد العزيز.

أقيمت الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، والتي أجريت داخل أحدى الغرف بالأوبرا.

ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية

تقام “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية.