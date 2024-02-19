فيديو.. أروى تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش في طفولتها بالكويت وتوجه نصيحة قوية للآباء والأمهات

أثناء مشاركتها في برنامج “كتاب الشهرة” مع الإعلامي علي ياسين، كشفت الفنانة اليمنية أروى عن تفاصيل صادمة حول تعرضها للتحرش أثناء فترة طفولتها في الكويت. وصرحت أروى قائلة: “في سن السابعة، تعرضت للتحرش وأنا كنت في الكويت. كانت والدتي تقف مع صديقتها وجارتها، وزوج جارتنا هو من قام بالتحرش بي.”

وأضافت: “لن أنسى أبدًا الشعور الذي شعرت به في تلك اللحظة. عندما عُدت وأخبرت أمي، لم تصدقني، ولم أجرؤ على أن أخبر والدي. هذا الموقف سيظل حاضرًا في ذاكرتي.” وختمت كلماتها بنصيحة قوية للآباء والأمهات، حيث قالت: “أنصحكم جميعًا بأن تستمعوا إلى أطفالكم وتصغوا لهم. أشارك هذه القصة لكي يستفيد غيري. يجب أن يصدق الأهل أطفالهم، حتى وإن كانوا يكذبون، حتى نتأكد من الأمر.”