أحلام الشامسي تعلق على مقطع فيديو مثير للجدل لرجل طلق زوجته لرفضها إعداد القهوة لأصدقائه

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق برجل يطلق زوجته بسبب عدم إعدادها القهوة لضيوفه، تعليقًا من الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر منصة “إكس”.

ونشرت أحلام تغريدة على حسابها الرسمي، جاء فيها: “والله أنه أقدى فيها الحرمة اللي ما تحوف زوجها حوف وتشوف وجهه غضبان وإلا راضي والله ما تستاهله. الرجال ترى ما يبي إلا الحشيمة وخصوصًا وعنده رجال والله أني مريضة ولو أشتهى مبارك لقمة مني قمت من وراه وطبختها. ربي يعوضه بخير منها. اللي يزعل يزعل بكيفه”.

وأكدت الشامسي أهمية الحشيمة والتفاهم في الحياة الزوجية، مشيرة إلى أن الرجال بحاجة إلى التعاطف والاحترام في التعامل مع الأمور المنزلية. وأضافت أنها تفهم تمامًا هذه الجوانب، ولو كانت في موقف مماثل، لكانت تفعل المثل وتحضر القهوة بدون تردد. وختمت تغريدتها بتمنياتها بأن يجد الرجل الذي أطلق زوجته الخير والسعادة، وأن يتعلم الدروس من هذه الحادثة. وأكدت أن كل شخص له حرية الشعور والتعبير والتفاعل بالطريقة التي يراها مناسبة له.

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