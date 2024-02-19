40 صورة لنجوم الفن "متجمعين" في حفل ليالي سعودية مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- نادر نبيل:

حرص عدد من نجوم الفن في مصر على حضور أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية"، والذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على الحضور: كريم عبدالعزيز، نادية الجندي، يسرا، عمرو دياب، ليلى علوي، سيد رجب، بيومي فؤاد، مصطفى قمر، رامي جمال، خالد عجاج، آمال ماهر

كما حضر الحفل النجوم: أشرف عبدالباقي، مدحت صالح، هالة صدقي، أشرف زكي، عارفة عبدالرسول، إسعاد يونس، حسن الرداد، غادة عادل، إنجي علي، محمد الحلو، نادر حمدي، محمد فؤاد، مصطفى كامل، سيمون، هيثم شاكر، حميد الشاعري، مي فاروق

وحضر أيضا: الموسيقار صلاح الشرنوبي، الموسيقار هاني شنودة، المايسترو سليم سحاب، إلهام شاهين، عمرو يوسف، كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، ريمون مقار، محمد محمود عبدالعزيز، يوسف الشريف، دينا الشربيني، محمد أنور، نيللي كريم، شيكو، محمد عبدالرحمن

ويقام حفل "ليالي سعودية مصرية"، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.