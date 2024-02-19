رغم إصابته بكسر في الذراع.. منير: "هكون حزين لو مشاركتش في أولى الليالي السعودية المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض الكينج محمد منير، للإصابة بكسر في الذراع، وذلك قبل إقامة فقرته الغنائية في حفل "ليالي سعودية مصرية"، والمقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

واعتذر "منير"، خلال فقرته الغنائية على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا، و المذاعة عبر فضائية "دي ام سي"، اليوم الأحد: "أنا آسف على اللي حصل لكن دي أقدار ربنا.. كنت هكون حزين لو لم أشارك في الليلة الجميلة دي".

وأضاف: "أخويا وصديقي المستشار تركي الشيخ على كل اللي عمله، ومش إحنا بس اللي بنحب السعودية، لا ده مليارات من العالم المسلم وغير المسلم بيحبوا السعودية.. ويعرف قيمة الاسلام

واستكمل منير حديثه قائلا: "أشكركم وأتمنى على قد ما أقدر أسعدكم".

وتألق منير خلال حفل "ليالي سعودية مصرية"، في أغنيتي، "علموني عنيك"، و"أنا بعشق البحر".

يقام حفل "الليالي السعودية المصرية "، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

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