تفاعل عمرو دياب وكريم عبد العزيز مع منير في أغنية "علموني عينيكي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تفاعل الهضبة عمرو دياب، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، مع الكينج محمد منير أثناء غنائه "علموني عينيك".

وشارك الكينج محمد منير في أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية"، مصابًا بكسر في ذراع اليد، على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية.

وأبدع منير في غناء "علموني عينيك"، وأنا بعشق البحر"، ليختتم فقرته الغنائية في حفل "ليالي سعودية مصرية"، مساء اليوم الأحد.

وكشفت النجمة ليلى علوي عن تفاصيل إصابة الكينج منير، قائلة: "على الرغم من إصابته الشديدة ولأنه وقع واتكسرت إيده ولسه جاي من المستشفى لكن هيمتعنا لأنه هو اللى خلانا نعلى صوتنا بالغُنا".

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