شيرين عبدالوهاب تبدع في حفل "ليالي سعودية مصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

حرصت النجمة منة شلبى على تقديم المطربة شيرين عبدالوهاب على خشبة مسرح حفل "ليالي سعودية مصرية"، المقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ورحبت شيرين بالحضور، قائلة: "أهلا بيكم كلكم، منورين، نجوم السماء غيرانة منكم"، مضيفة: "كل التحية للحاضرين أهل المملكة العربية السعودية.. أخواتنا السعوديين منورين".

وبدأت النجمة شيرين عبد الوهاب، فقرتها الغنائية بحفل "ليال مصرية سعودية" بأغنية "مشاعر" وسط تفاعل الحضور من الفنانين وكبار السياسيين.

ويقام حفل "ليالي سعودية مصرية"، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبحضور كوكبة كبيرة من السياسين والمشاهير، ويحيي الحفل النجم محمد منير، والنجمة شيرين عبدالوهاب، والنجم ماجد المهندس.

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