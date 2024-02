القائمة الكاملة للفائزين بحفل توزيع جوائز بافتا البريطانية الـ77

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء الأحد حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في دورتها الـ 77 هذا العام بقاعة رويال فيستيفال في لندن وسط حضور ألمع نجوم وصناع السينما حول العالم.

ويواصل فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Oppenheimer" الهيمنة على حفلات توزيع الجوائز والفوز بـ 7 جوائز دفعة واحدة وهم "أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثل مساعد، أفضل مونتاج، أفضل موسيقى تصويرية" ليقترب خطوة من الفوز بجائزة الأوسكار.

وتنافس على الجوائز عدد من الأعمال السينمائية الهامة أبرزها فيلم الخيال العلمي "Poor Things" وفوزه بـ5 جوائز هم "أفضل ممثلة" للممثلة الأمريكية إيما ستون، أفضل تصميم ملابس، أفضل مكياج، أفضل تصميم إنتاجي، أفضل مؤثرات بصرية"، كما فاز الفيلم الفرنسي "Anatomy of a Fall" بجائزة "أفضل فيلم أجنبي".

وإليكم القائمة الكاملة للفائزين بحفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في دورتها الـ 77

Best Film - "Oppenheimer"

Outstanding British Film - "The Zone of Interest"

Best Director - Christopher Nolan (Oppenheimer)

Best Actor - Cillian Murphy (Oppenheimer)

Best Actress - Emma Stone (Poor Things)

Best Supporting Actor - Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Best Supporting Actress - Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Best Original Screenplay - "Anatomy of a Fall"

Best Adapted Screenplay - "American Fiction"

Outstanding British Debut - "Earth Mama"

Best Film Not in the English Language - "The Zone of Interest"

Best Animated Feature Film - "The Boy and The Heron"

Best Documentary - "20 Days in Mariupol"

Best Cinematography - Hoyte Van Hoytema (Oppenheimer)

Best Editing - Jennifer Lame (Oppenheimer)

Best Original Score - Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Best Sound - "The Zone of Interest"

Best Casting - "The Holdovers"

Best Production Design / Best Costume Design / Best Make Up & Hair / Best Achievement in Special Visual Effects - "Poor Things"

Best British Short Film - "Jellyfish and Lobster"

Best British Short Animation - "Crab Day"

Rising Star - Mia McKenna-Bruce

BAFTA Fellowship - Samantha Morton