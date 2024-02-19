نانسي عجرم أنيقة وحنان مطاوع كاجوال .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنان مطاوع

ظهرت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الابتسامة كلمة معروفة من غير حروف".

مايان السيد

شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع: "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

نانسي عجرم

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بفستان أسود أنيق، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

محمد رمضان

شارك محمد رمضان متابعيه ، صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

نوليا مصطفى

نشرت نوليا مصطفى عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، وحازت على إعجاب متابعيها.

سيرين عبد النور

شاركت سيرين عبد النور، صورة جديدة لها أثناء تواجدها في إحدى المطاعم، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

لطيفة

خطفت الفنانة لطيفة الانظار اليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "X"، ونالت إعجاب متابعيها.

ياسمين رحمي

شاركت الفنانة ياسمين رحمي، متابعيها صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، صورة جديدة على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

سارة سلامة

ظهرت الفنانة سارة سلامة برفقة النجم أحمد بدير والنجم أحمد فهمي، وذلك على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "تمت بحمدالله، فركش مسلسل نقطة سوداء".