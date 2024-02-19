شيرين عبدالوهاب تتألق في أغنية "عيون القلب" وعمرو دياب يتفاعل معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة شيرين عبدالوهاب في غناء أغنية "عيون القلب" للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، وذلك خلال فقرتها الغنائية بأول حفلات "ليالي سعودية مصرية"، المقامة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتفاعل النجم الهضبة عمرو دياب، مع أداء وتألق شيرين عبدالوهاب، أثناء غنائها أغنية "عيون القلب".

وأمتعت شيرين عبد الوهاب، الحاضرين في حفل "ليالي سعودية مصرية"، في أكثر من أغنية منها: "مشاعر"، "على بالي"، "عيون القلب"، "الوتر الحساس"، وسط تفاعل وسعادة كبيرة من الحاضرين.

واختتمت شيرين فقرتها الغنائية: "شكرا.. بحبكم كلكم وتصبحوا على ألف خير".

ويقام حفل "ليالي سعودية مصرية"، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

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