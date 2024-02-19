شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا جميل تقدم شخصية "سامية حلويات" فى "بيت الرفاعى" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ميرنا جميل في بطولة مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المرة الأولى الذى تتعاون فيها ميرنا مع كرارة، وتقدم ميرنا شخصية مختلفة تدعى "سامية حلويات" في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار شعبى اجتماعى.



ساميه حلويات

وانتهت أسرة المسلسل من من تصوير مشاهد الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن منزل عائلة الرفاعى، والذى استمر التصوير فيه على مدار الأسابيع الماضية، ومن المقرر أن تصور أسرة العمل باقى المشاهد في مناطق متفرقة خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.