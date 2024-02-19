هل تم الطلاق بين أمير عيد وليلى؟

كتب امير فتحي في الاثنين 19 فبراير 2024 02:22 صباحاً - انتشرت خلال الساعات الماضية أقاويل وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعى عن انفصال النجم أمير عيد عن زوجته الفنانة التشكيلية ليلى فاروق بعد قصة حب كبيرة، وسط صمت من الثنائى حيث لم يعلقا على الخبر على حساباتهما الشخصية بالسوشيال ميديا.

تكهنات حول انفصال أمير عيد عن زوجته ليلى

وزادت التكهنات حول انفصال أمير عيد عن زوجته ليلى فاروق، بعدما نشرت الأخيرة صورة على استورى حسابها بموقع “إنستجرام” وعلقت عليها: “أنا صحابي الولاد اللى زي أخواتي بالظبط كتير، الحمد لله عندي أصدقاء عزاز عليا أوي، وسؤال أنا متصورة مع تامر أهو، ليه مكتبتوش كتابي عليه”.

أمير عيد لم يلغ متابعة زوجته ليلى فاروق من على إنستجرام، ونفس الأمر بالنسبة لزوجته ليلى مثلما يشاع، ولكنهما فى الآونة الأخيرة لم ينشرا صورًا تجمعها كثيرًا على إنستجرام، حيث كانت آخر صورة نشرها أمير مع ليلى فى 2022 وكتب عليها أحلى واحدة من غير مجهود وما زالوا محتفظين بصورهما معًا على حساباتهم”.

أمير عيد وليلى الفاروق

قصة زواجهما

قصة زواج أمير عيد وليلى الفاروق، من أشهر قصص الحب التي انتهت بالزواج، حيث جمع بين الثنائي قصة حب طويلة منذ الصغر.

وتزايد الحديث عن أمير عيد وزوجته، بعد حديثه عنها في أغلب اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، وبعد تقديمه عدة أغاني موجهة لها مع فرقته كايروكي، منها أغنية تحمل أسمها التي حققت نجاح ساحق.

من هي ليلى فاروق؟

زوجة المطرب والموسيقي أمير عيد هي ليلى الفاروق، فنانة تشكيلية ولدت عام 1983م في القاهرة، حيث التحقت بقسم الرسم الزيتي بكلية الفنون الجميلة وتخرجت عام 2006، ومنذ طفولتها تربطها هي وزوجها امير عيد علاقة حب توجت بالزواج.

وكشف أمير عيد عن تفاصيل زواجه بالفنانة التشكيلية ليلى فاروق، أثناء لقائه مع برنامج تقديم الإعلامي محمود سعد، قائلا: “تزوجت في ظروف بالغة الصعوبة، إذ كنت لا أمتلك أموالا، وأعافر من أجل العبور للجمهور، كنت لا أستطيع شراء شقة وشبكة، ونصحتني ليلى أن أطلب يدها للزواج، وبالفعل حدث وتزوجنا، وأقمنا الفرح فوق السطوح، وساعدني شقيقي على شراء الطعام للضيوف من أحد المطاعم”.

ونصح أمير عيد في هذا اللقاء الجمهور، بعدم الإفراط في تكاليف الزواج، وتسهيل الحياة على الطرفين، وطالب بضرورة تغيير الأفكار والتقاليد القديمة التي ترهق كاهل الأسرة المصرية.

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