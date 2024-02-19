رمضان 2024.. نادين نجيم تكشف عن بوستر مسلسل "2024"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة نادين نسيب نجيم لمسلسلها الرمضاني المُقبل، الذي يحمل اسم "2024".

ونشرت نادين بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "القضية بعد ما تسكرت، ٢٠٢٤، يعرض خلال شهر رمضان المبارك على شاهد".

مسلسل "2024" بطولة نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، وسام صليبا، طوني عيسى، تأليف بلال شحادات، إخراج فيليب أسمر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم مسلسل "وأخيرًا" بطولة: قصي خولي، منى واصف، سعيد سرحان، تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.



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