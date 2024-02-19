شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح يصوران فيلم "دودى جارد" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المنتج أحمد السبكى ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 مع الصحفى عادل عبد الله، وكشف خلال اللقاء عن أنه تعاقد مع الفنانة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح لبطولة فيلم جديد بعنوان "دودى جارد" إخراج أحمد الجندى وكشف أيضًا عن أنه سيبدأ تصوير الفليم خلال الأيام المقبلة، كما أوضح أنه يجهز لطرح فيلمين جديدين خلال موسم عيد الفطر هما فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف وفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذى يجمع هشام ماجد وهنا الزاهد.

يذكر أن أحمد السبكى يعكف على إنتاج مسلسل "محارب للعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024، والعمل يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين اذ تضم قائمة الأبطال كلاً من:حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين وإنتاج احمد السبكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.