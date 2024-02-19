"آخر يوم تصوير".. الفيشاوي ينشر صورا من كواليس "بنقدر ظروفك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن صور من كواليس آخر يوم تصوير لفيلمه الجديد "بنقدر ظروفك".

ونشر "الفيشاوي" الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلق عليها: "آخر يوم تصوير "بنقدر ظروفك" وعفا الله عما سلف، الفيلم قريبا في جميع سينمات مصر والوطن العربي".

فيلم "بنقدر ظروفك" تدور قصته حول "حسن وملك" اللذان تربطهما قصة حب، ويعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الفراخ بسبب فقرهم الشديد، ويواجهان صعوبات كثيرة تهدد قصة حبهما.

يخوض بطولة الفيلم النجوم: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، مي سليم، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي، إبرام سمير، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

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