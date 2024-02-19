العثور على غيتار فقده عضو فرقة البيتلز السابق بول مكارتني قبل 50 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - تم العثور على غيتار كان قد فقده عضو فرقة البيتلز السابق الإنجليزي بول مكارتني منذ أكثر من 50 عاماً، والذي كان يعزف عليه أغاني "لوف مي دو"، و"شي لوفز يو"، و"تويست أند شاوت".

في الاستوديو وعلى المسرح.

وأكد الموقع الإلكتروني لبول مكارتني صحة الآلة التي تم شراؤها في هامبورغ بألمانيا عام 1961 وهي على شكل كمان من تصميم هوفنر. ويؤكد الموقع الإلكتروني على أن "بول ممتن جداً لكل من شارك في البحث عن الآلة الموسيقية"، وقال بيان صادر عن مشروع الباس المفقود، الذي أطلق دعوة لفحص الآلة في عام 2018، إن الغيتار عُثر عليه في "حالة ممتازة" ولكنه بحاجة إلى "إصلاح". وعلى عكس الاعتقاد الأولي لمنشئي المشروع، الصحفيان سكوت ونعومي جونز، فإن الآلة لم تختفِ في عام 1969، بل سُرقت من شاحنة في غرب لندن في عام 1972.

وأوضحت ناعومي جونز قائلة: "من المدهش أننا عندما بدأنا البحث عن الغيتار ظننا أنه قد يكون في أي مكان في العالم، لكنه في الواقع كان على بعد أميال".



