ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثل المصري الراحل محمد شرف المولود في مدينة اﻹسكندرية في عام 1963، الذي قدم الكثير من الأعمال السينمائية البارزة فى تاريخه، فضلا عن التلفزيون، والتي حازت أعماله إعجاب الجمهور، وتركت أثرًا كبيرًا فى عالم الفن
تخرج محمد شرف في المعهد الفني التجاري في عام 1984، ثم سافر إلى مدينة القاهرة من أجل العمل في المجال الفني، حيث شارك في عشرات الأدوار المساعدة في السينما والتليفزيون والمسرح، ومن مسلسلاته: "أرابيسك، للعدالة وجوه كثيرة، مبروك جالك قلق، العيادة"، ومن أفلامه: "البحر بيضحك ليه، عفاريت الأسفلت، فيلم ثقافي، ظرف طارق، آسف على اﻹزعاج، إكس لارج".
توفى محمد شرف في 27 تموز 2018، بعد صراع مع المرض والوحدة وقلة الأعمال، إذ أصيب بعدة جلطات فى المخ فى عام 2009، الأمر الذي أجبره على خضوع 3 عمليات جراحية في نفس العام، فقد أنفق محمد شرف ما يزيد على 180 ألف جنيه مصري فترة مرضه، وهو ما وضعه فى موقف مالي صعب، بحسب تصريحات أهله .
يعد محمد شرف واحداً من أبرز ممثلي الكوميديا الذين شاركوا ممثلي الكوميديا في مصر بطولة أعمالهم .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد شرف واحد من أبرز ممثلي الكوميديا الذين شاركوا بجانب الأبطال .. وتوفي بعد صراع مع المرض والوحدة وقلة الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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