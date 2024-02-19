مينا مسعود بطلاً لفيلم "عيسى" الى جانب خالد الصاوي وإسلام حافظ

ميرنا وليد - بيروت - تعاقد الممثل المصري العالمي مينا مسعود، الشهير بدوره في فيلام علاء الدين لديزني، على بطولة فيلم "عيسى" تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتم التعاقد أيضاً مع الممثل المصري خالد الصاوي واسلام حافظ للمشاركة في بطولة الفيلم الذي انطلق تصوير أول مشاهده اليوم الجمعة.



فيلم "عيسى" يعد التجربة السينمائية الثانية لـ مينا مسعود بعد بطولته لفيلم "في عز الظهر" الذي انتهى من تصويره منذ أكثر من عام ومقرر عرضه قريباً، وهو تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي.