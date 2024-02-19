رود ستيوارت يبيع حقوق نشر أغلب أعماله الموسيقية مقابل هذا المبلغ الكبير

ميرنا وليد - بيروت - باع مغني الروك البريطاني الشهير رود ستيوارت بقيمة 100 مليون دولار حقوق نشر أغلب أعماله الموسيقية وإنتاجها وبيعها،

وحصلت شركة "آيكونيك أرتيستس غروب" المملوكة لرجل الأعمال إيرفينغ أزوف، في مقابل هذا المبلغ على حقوق أعمال ستيوارت المعروف بأغنيات من أبرزها "ماغي ماي"، وكذلك على بعض الحقوق المتعلقة بالاستغلال التجاري لاسمه وصورته.

وجاء الإعلان عن هذه الصفقة بعد أقل من أسبوع على الإعلان عن اتفاق استحوذت بموجبه شركة "سوني" على نصف حقوق التسجيل والنشر للأعمال النجم الأميركي الراحل مايكل جاكسون من ورثته.

وقدرت صحيفة "نيويورك تايمز" قيمة مجمل أعمال صاحب أغنية "ثريلر" بأكثر من 1.2 مليار دولار، فيما أفاد موقع "بيلبورد" بأن "سوني" دفعت 600 مليون دولار على الأقل.

ويحصل أصحاب حقوق نشر الأغنية على تعويض مالي لقاء بث أغنياتهم أو بيع ألبوماتهم أو استخدامها في الإعلانات والأفلام. أما حقوق التسجيل فتتعلق بإعادة إنتاج الأعمال وتوزيعها .