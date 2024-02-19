كارمن بصيبص تضج أنوثة بإطلالة بالأحمر سعرها يتخطى الـ40 ألف دولار

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص حفل مجلة Vogue السنوي، ولم تلتزم كارمن بإطلالتها بموضوع الحفل وهو ارتداء ملابس مستوحاة من عروس البحر تحت عنوان "عروس البحر في الخليج".



ونشرت كارمن مجموعة صور، ظهرت فيها بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستان أحمر اللون من قطعتين من تصميم إيلي صعب، ويبلغ سعره $2,860.00 دولار.

ومن الناحية الجمالية، تركت كارمن شعرها الأسود منسدلاً على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعماً أبرز ملامح وجهها.

وأكملت بصيبص إطلالتها بمجوهرات واكسسوارات باهظة الثمن، إذ ارتدت عقد على شكل زهرات لوتس، باللونين الذهبي والفضي، وسعره يصل إلى$3,725.00، كما اختارت قراط طويلة متدلية من زهرة اللوتس مرصع بالماس، يصل سعرها إلى$ 5,905.00.

وفي يدها، وضعت كارمن أكثر من سوار، إذ جاء أحدهم مزين بكلمتي "حب وسلام"، ومفرغ على شكل زهور، مصنوع من الذهبي ومرصع بالماسات، وسعره يصل إلى$12,490.00.

وآخر جاء مزين بأحجار كريمة، ومنقوش عليه جملة "ان لم تكن عيني فا انت نورها و ان لم تكن قلبي فا انت حبيبه"، ويصل سعره إلى$11,175.00.

كما اختارت سوار آخر من الذهب والفضة مكتوب عليه "فرحة سلام حب"، يصل سعره إلى$1,010.00وآخر يجمع بين الذهب والفضة، وجملة "من بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك - من بين ألف سكة وسكة بختار سكتك"، يصل سعره إلى$780.00.

وفي أصابعها، ارتدت كارمن خاتمين، الأول كان على الطراز الروماني، ومنقوش عليه كلمات "مودة-رحمة-بركة"، وسعره يصل إلى$960.00وآخر جملة "أنت عمري"، يصل سعره إلى$1,240.00.