رجل يُطلّق زوجته لسبب غريب وأحلام هكذا علّقت

ميرنا وليد - بيروت - انتشر خبر مفاده ان رجل طلّق زوجته بسبب عدم قيامها بإعداد القهوة لضيوفه، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد علّقت الفنانة أحلام بالقول: "هو بياخذ اللي احسن منها اللي تحشمه قدام ربعه لو مش رجال موجودين كان عادي بس للاسف الجيل كله ربي يعينه على ما ابتلاه".



وكانت تفاعلت أحلام مع هاشتاغ "ميلاد احلام"، الذي أطلقه محبوها بمناسبة عيد ميلادها، الذي صادف في 13 شباط/فبراير، وشاركت صورة لها وكتبت تعليقاً جاء فيه: "اللهم اني استودعتك عاماً مضى من حياتي فأغفر لي ماكان فيه وبارك لي في عامي هذا يارب".