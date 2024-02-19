ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان عارضة الأزياء العالمية هايلي بالدوين قد خانت زوجها النجم جاستين بيبرمع الملياردير ديفيد ماير دي روتشيلد.

الا ان هايلي لم تعلّق بعد على هذا الخبر.

وكان قدتداول ناشطون عبر الإنترنت، مقطع فيديو لـ هايلي بيبر، أثناء تواجدها برفقة زوجها المغني العالمي جاستن بيبر، في بطولة "السوبر بول".

وخطفت هايلي الأنظار بظهورها بشكل جديد في مقطع الفيديو، إذ اعتمدت لون شعر مختلف وأكثر قتامة عما اعتاده متابعيها.

وغيرت هايلي شعرها إلى اللون البني الغامق المائل إلى السواد، وذلك بعد أن كان لونه بني فاتح مائل للأشقر.

كانت هذه تفاصيل خبر فضـ يحة الى العلن..هايلي بالدوين تخون جاستين بيبر مع هذا الملياردير! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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