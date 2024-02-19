زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الفنانة المصرية نجاة الصغيرة في منزلها.

ونشر صورة من داخل منزلها على حسابه على “فيسبوك”.

وعلق آل الشيخ على الصورة قائلاً: “في زيارة للأستاذة الكبيرة الغالية نجاة الصغيرة في منزلها الكريم”.

وأضاف: “سعيد بمقابلتها وهناك مفاجأة في الطريق.. ربنا يحفظها”.

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يزور الفنانة نجاة الصغيرة في منزلها.. ويعلن عن مفاجأة في الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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