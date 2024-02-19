حضور السفير المصري بالسعودية مسرحية "تيت"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص السفير المصري أحمد فاروق بالمملكة العربية السعودية والأمير عبدالرحمن بن مساعد على حضور عرض مسرحية "تيت"، بطولة الفنان أحمد حلمي.

ونشر الفنان أحمد حلمي صورًا من العرض، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق:" اتشرفت بحضور سعادة السفير المصري أحمد فاروق سفيرنا بالمملكة العربية السعودية وبحضور صديقي وأخي العزيز الأمير عبد الرحمن بن مساعد بحضورهم عرض مسرحيه تيت.. شكرا جزيلا وحقيقي نورتوني ونورتوا العرض بحضوركم".

المسرحيةالكوميدية "تييت" من بطولة النجم الكبير أحمد حلمي والفنانة هنا الزاهد ومجموعة من كبار النجوم على مسرح بكر الشدي، وبدأت عرضها يوم 6 فبراير الجاري على مسرح بكر الشدي ضمن حفلات موسم الرياض.

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