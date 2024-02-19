شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. قصة حب تجمع خالد النبوى وحلا شيحة في "إمبراطورية ميم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم خالد النبوى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم" المقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل، حيث يجسد خلال أحداث العمل شخصية مختار أبو المجد الأب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، ويدخل في حيرة بين مسئولياته تجاه أولاده بعد وفاة زوجته وبين حب جديد مع الشخصية التي تجسدها الفنانة حلا شيحة.

مسلسل "إمبراطورية ميم" وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.

وقدم خالد النبوى في شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" وشارك في بطولته، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، محمد علاء، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.