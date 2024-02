اليكم قائمة جوائز”بافتا” … الأمير وليام نجم الحفل، هكذا سار منفردًا من دون كيت، وماذا سُمع يهمس؟

أقيم مساء الأحد حفل توزيع جوائز EE BAFTA السينمائية المرموقة ٢٠٢٤ وذلك في قاعة المهرجانات الملكية في لندن (London’s Royal Festival Hall) يوم الأحد ١٨ فبراير، في ليلة مليئة بالأجواء الساحرة والعروض المذهلة التي تعكس أفضل ما في جعبة السينما البريطانية والعالمية.

قدّم الحفل هذا العام الممثل ديفيد تينانت فيما تمّ منح جوائز EE BAFTA لأهم الإنجازات السينمائية الاستثنائية، مع تسليط الضوء على الجوانب الإبداعية ورواية القصص من خلال المحتوى بحضور حشد كبير من المشاهير.

ومن بين الشخصيات البارزة التي حضرت الاحتفالية الأمير وليام الذي ظهر بشكل لافت في حفل توزيع جوائز البافتا السنوي السابع والسبعين في لندن مساء الأحد، حيث وصل منفردًا في أكبر ليلة لتوزيع الجوائز في بريطانيا، بينما غابت عن الحفل زوجته كيت ميدلتون التي تواصل التعافي في منزل العائلة من عملية جراحية في البطن.

أمير ويلز، ٤٢ عامًا، الذي يرأس جوائز EE British Academy Film Awards منذ عام ٢٠١٠، ظهر بشكل أنيق ومميّز، بينما كان يستقبل الحشود المتجمعة خارج قاعة المهرجانات الملكية.

بدا وريث العرش مسترخيًا والتقط صوّر سيلفي مع المعجبين وتحدّث مع المهنئين أثناء سيره على السجادة الحمراء حيث كان يُعتقد في البداية أنه سيغيب عن الحفل، الذي يحضره عادةً مع كيت، لكن الأمير بدا حريصًا على تمثيل العائلة المالكة في هذا الحدث.

وقد سُمع وليام وهو يعتذر عن غياب أميرة ويلز، قائلاً للمنظمين “أنا آسف لأن كايت ليست هنا، إنها تحب حفل البافتا”.

إليكم القائمة الكاملة لجوائز البافتا:

-المخرج البريطاني كريستوفر نولان يفوز بجائزة البافتا لأول مرة في مسيرته الإخراجية وذلك عن إخراجه فيلم: Oppenheimer

-أفضل ممثل كيليان مورفي عن دوره في فيلم: Oppenheimer

-أفضل ممثلة إيما ستون عن دورها في فيلم: Poor Things

-أفضل نجم صاعد للممثلة (ميا ماكينا بروس)، عن دورها في فيلم: How To Have Sex

-أفضل فيلم في عام ٢٠٢٣ فيلم:Oppenheimer

-أفضل سيناريو أصلي فيلم: ANATOMY OF A FALL

-أفضل مؤثرات بصرية فيلم: Poor Things

-أفضل فيلم أنميشمين: THE BOY AND THE HERON

-أفضل ظهور في أول عمل في مسيرة كاتب أو مخرج أو منتج بريطاني لصناع فيلم:Earth Mama

-أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية فيلم:The Zone Of Interest

-أفضل تحرير لقطات فازت بها جينيفر لامي عن عملها في فيلم: Oppenheimer

-أفضل تصوير سينمائي هويت فان هويتما عن عمله في فيلم: Oppenheimer

-أفضل سيناريو مقتبس فيلم: AMERICAN FICTION

-أفضل ممثل مساعد فاز بها روبرت داوني جونير عن دوره في فيلم: OPPENHEIMER

-أفضل ممثلة فازت بها دافين جوي راندولف عن دورها في فيلم:The Holdovers

-أفضل اختيار ممثلين فوز بها الطاقم التمثيلي لفيلم: THE HOLDOVERS

-أفضل فيلم وثائقي لفيلم: 20Days in Mariupol

-أفضل صوت فاز بها فيلم: The Zone Of Interest

-أفضل تصميم انتاج (ديكورات تصوير) فاز بها فيلم: Poor Things

-أفضل فيلم بريطاني (ناطق بالالمانية من انتاج بريطاني) THE ZONE OF INTERES

-أفضل تصميم أزياء فيلم:POOR THINGS

-أفضل تصفيف شعر ومكياج فيلم: POOR THINGS

-أفضل فيلم بريطاني قصير: Jellyfish & Lobster

-أفضل فيلم أنيمشين قصير فيلم: CRAB DAY

-أفضل موسيقى تصويرية فاز بها لودفيغ جورانسون عن تلحينه لموسيقى فيلم: Oppenheimer