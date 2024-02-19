خاص بالفيديو- رفقا الزير:عرض علي هذا الدور في "باب الحارة"..صباح مثالي الأعلى وهذا رأيي بالمسلسلات التركية المعربة

ميرنا وليد - بيروت - حلت الممثلة اللبنانية رفقا الزير ضيفة على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر، في برنامجها الاسبوعي "ما بدا هلقد".



في بداية الحلقة، غنت مقطعاً غنائياً من أغنية للشحرورة صباح، التي تعتبرها مثالها الأعلى. كشفت رفقا أنها ضد تقديم أجزاء عديدة من المسلسل نفسه، ولكنها شاهدت مسلسل "للموت" بجزئه الثالث، وفضلت الجزأين الأولين عليه، وقالت إنها اتصلت بالممثلين باسم مغنية وكارول عبود، وهنأتهما على دوريهما في المسلسل.

وكشفت رفقا الزير أنه عرض عليها دور في مسلسل "باب الحارة" بالجزء الحادي عشر، وأشارت إلى أنه في سوريا يدللون الممثل كثيراً. وماذا قالت عن الممثل عمار شلق في مسلسل "رصيف الغرباء"؟

ماذا قالت عن ثنائياتها مع الممثلين أسعد رشدان وفادي إبراهيم وعصام الأشقر ونيكولا دانيال؟ وما رأيها بالمسلسلات التركية المعربة؟

وتحدثت رفقا الزير عن حبها لتجسيد أدوار بعيدة عن التي جسدتها، إذ كانت تلعب دائماً دور المرأة الغنية، لكنها إعتبرت جمالها نعمة، وقالت: "أنا بحب حالي".

وأكدت رفقا الزير أنها تحب الأدوار التاريخية التي تتحدث عن لبنان، وأنها تعشق بلدها، وتحزن لما وصل إليه الحال فيه.