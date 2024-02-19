شيرين عبد الوهاب تلطم خلال غناء "حبه جنة " .. والجمهور : " رسالة واضحة لحسام حبيب "

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يظهر الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال غنائه أغنيتها "حبه جنة" على المسرح، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات الليلة السعودية المصرية.



والملفت أن شيرين لطمت خلال الغناء، وقامت بحركة بفمهما، تشير إلى عدم صحة ما تقوله في الأغنية "حبه جنة".

وانهالت التعليقات التي إعتبرت أن شيرين قصدت في هذه الحركة، أن توجه رسالة إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

وكانت إنتشرت أخبار تتحدث عن عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى طليقها الفنان المصري حسام حبيب، بعد أشهر قليلة من إنفصالهما، كما أكدت الأخبار أن شيرين تستقر في الوقت الحالي في منزل حسام حبيب، وأنها لا ترغب في إعلان الأمر بالوقت الحالي.

شيرين نفت هذه الأخبار نفياً قاطعاً، كما أكدت أنها في حال قررت أن تعود إلى حسام حبيب، فلن تخفي الأمر، لأن الزواج أساسه الإشهار، وقالت إن كل ما يربطها حالياً بـ حسام حبيب هو العمل فقط.