سيلينا غوميز تحدث ضجة كبيرة بصورة لها في حوض الإستحمام

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة العالمية سيلينا غوميز على المتابعين، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها الوقت الذي قضته في باريس، إلا أنها أثارت الجدل بصورة ظهرت فيها عارية في حوض الإستحمام، وتدير ظهرها إلى الكاميرا.



وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير، من خلال التعليقات، وانقسم المتابعون بين من أحب هذه الصورة، وبين من إنتقدها بسبب جرأتها في إلتقاطها.

وكانت عبرت سيلينا غوميز عن حبها لصديقها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، في عيد الحب.

ونشرت صورة تجمعها بحبيبها، ظهرا فيها وهما يجلسان بجانب بعضهما البعض، ويمدان ألسنتهما نحو الخارج أمام الكاميرا.

كما ظهرت سيلينا وهي تتكئ على كتف بلانكو وترفع بيدها، بينما رفع بلانكو إصبعين نحو شفتيه.

وأرفقت سيلينا الصورة بتعليق: "أحبك".



