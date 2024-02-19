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ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أطل الثنائي ميشال صعب وخطيبته كاتيا في صورة رومانسية على شاطئ البحر، ننشر لكم مجموعة من الصور لكاتيا، تظهرها في العديد من اللقطات من حياتها.
ويبدو أن كاتيا تهتم كثيراً بالحيوانات وبالطبيعة، وتظهر على صفحتها العديد من الصور لحيوانات ومناظر طبيعية خلابة.
ميشال هو الإبن الأصغر لمصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، وينتظر الجمهور حفل زفافه، خصوصاً أن شقيقه إيلي صعب جونيور، ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بحفل زفافه الرائع والملوكي، والذي إستمر لعدة أيام.
وتحظى عائلة إيلي صعب بالكثير من المتابعة والإهتمام من قبل الجمهور بكافة أفرادها.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتيا خطيبة إبن إيلي صعب في لقطات من حياتها الخاصة .. وهذه إهتماماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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