بالفيديو: سالم الهندي يكشف سبب غياب راشد الماجد عن حفلات هذا الموسم

كشف المدير التنفيذي لشركة روتانا القابضة سالم الهندي عن سبب غياب الفنان راشد الماجد عن حفلات هذا الموسم. أوضح الهندي أن ظروفًا خاصة تمنع راشد الماجد من المشاركة في الحفلات خلال هذا الموسم.

ولم يتم الكشف عن طبيعة هذه الظروف، لكن تم التأكيد على أنها مؤقتة وأن راشد الماجد سيعود لجمهوره ومحبيه في أقرب وقت.

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