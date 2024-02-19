شاهد المطربة التونسية أميمة طالب تعلق على دعس الفنان ماجد المهندس قدمها وتكشف عن ما حدث لها

شاركت الفنانة أميمة طالب صورة لقدمها على حسابها الشخصي على إنستغرام، تُظهر إصابتها بعد دعس الفنان ماجد المهندس لها دون قصد خلال التقاط صورة تذكارية جمعتهما في فعاليات ليلة الأمير سعود بن عبدالله ضمن موسم الرياض.

وأظهرت الصورة قدم طالب وقد تم وضع لاصق طبي عليها. وعلقت طالب على الصورة قائلة: “دعسة البرنس ماجد، والله كانت قوية، أطالب بتعويض”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة بشكل واسع، متمنين الشفاء العاجل للفنانة طالب، ومُعبرين عن استغرابهم من تصرف ماجد المهندس.

وكان كل من ماجد المهندس وأميمة طالب ضمن الفنانين الذين شاركوا في إحياء ليلة الأمير سعود بن عبدالله، إلى جانب كلا من محمد عبده، ورابح صقر، أحلام، نوال الكويتية، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

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