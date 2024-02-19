أثارت الإعلامية والفنانة اليمنية آروى جدلاً كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها حول موضوع الخيانة. وصرحت آروى أن المرأة التي تسامح زوجها بعد خيانته تعتبر امرأة قوية.

وخلال مشاركتها في إحدى البرامج التلفزيونية، قالت آروى: “تحدث الخيانة أحيانًا بسبب قصور واهمال، ويميل الرجال إلى متابعة شهواتهم أكثر من النساء”.

وأضافت: “في حق الرجل أن يخون لأنه يسعى وراء شهواته، لكن المرأة ليس لديها هذا الحق، وفي بعض الأحيان ينبغي أن نغفر لأن الله هو من يغفر، فلماذا لا تغفر المرأة؟”

وأثارت تصريحات الفنانة آروى غضبًا واستياءًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد المستخدمون جميعًا أن الخيانة لا تحق لأي من الأطراف وأنها لا يمكن أن تُغفر لأحد.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أروى تثير جدلاً واسعًا بحديثها عن حق خيانة الرجل والمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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